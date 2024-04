Apples Never Fall S01: ambitieus maar slecht gecast SkyShowtime , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 161 keer bekeken • bewaren

Een levenslustige vrouw (Annette Bening) raakt na haar pensioen ineens vermist in voorspelbare whydunit.

De levens van echtpaar Joy (Annette Bening) en Stan (Sam Neill) hebben decennia in het teken gestaan van tennis. Stan runde jarenlang een tennisschool in het zomerse Palm Beach; Joy deed de administratie. Aan het begin van Apples Never Fall komt aan die periode een einde: de twee gaan met pensioen. Nadat ze een feest geven om deze verandering in hun levens te vieren raakt Joy vermist. Scenarist Melanie Marnich, die het gelijknamige boek van Big Little Lies-auteur Liane Moriarty uit 2021 bewerkte, schakelt vervolgens continu tussen verleden en heden. Zo is te zien hoe Joy en Stan voor hun pensioen een jonge vrouw (Georgia Flood speelt Savannah) in huis nemen.

Savannah staat op een dag ineens voor hun neus. Ze bevindt zich in een toxische relatie en zoekt onderdak. En hoewel Joy en Stan haar niet kennen, bieden ze haar een kamer in hun riante villa. Tot grote verbazing van hun kinderen (rollen van Jake Lacy, Conor Merrigan Turner, Essie Randles en Alison Brie). De relatie die de kinderen hebben met hun moeder blijkt overigens nogal problematisch en Stan gedraagt zich (nog) regelmatig als een tiran die eigenlijk had gewild dat zijn kinderen allemaal tennissterren waren geworden. En met Joy doet hij niets anders dan kibbelen. Na Joys vermissing wordt hij door de politie verdacht – hoewel Savannah natuurlijk ook met argusogen wordt bekeken.

Apples Never Fall is een whydunit. Stukje bij beetje laat Marnich doorschemeren wat er precies met Joy is gebeurd. Zo verschijnt meermaals een bebloede fiets in beeld. Leeft Joy nog wel? Op zich een interessante premisse voor een familiedrama (Apples Never Fall doet bij vlagen ook denken aan het eerder genoemde Big Little Lies en Bloodline), ware het niet dat er een en ander schort aan de casting. De kinderen van Joy en Stan zijn slecht gecast en ogen gekunsteld; nep. Ze krijgen ook weinig diepgang, terwijl ze een cruciale rol spelen in het verhaal. Tegelijkertijd kampt Apples Never Fall met een ander probleem: de plot is voorspelbaar.

Je hoeft niet tot de laatste aflevering te wachten om een goed beeld te krijgen van Joys lot. Luister goed naar de personages, en het antwoord op de kernvraag in deze serie tekent zich helaas al in de eerste afleveringen af.