Antonio Banderas wordt Picasso in Genius S02 • Nieuws • 08-09-2017

Antonio Banderas is gecast als Pablo Picasso in het tweede seizoen van Genius.

Elk seizoen van de anthologie van National Geographic richt zich op een ander genie. In de eerdere reeks was Geoffrey Rush te zien als de Duitse wetenschapper Albert Einstein en in seizoen twee geeft Banderas gestalte aan de Spaanse schilder en kunstenaar Pablo Picasso. De acteur komt zelf ook uit Spanje en is een groot bewonderaar van Picasso, die net als hij werd geboren in de stad Málaga. Banderas werkte aan het begin van zijn carrière vaak samen met regisseur Pedro Almodóvar en maakte later in Amerika nog films als Desperado, Evita en The Mask of Zorro. Hij was tevens met Geoffrey Rush te zien in Frida, waarin zijn goede vriendin Salma Hayek gestalte gaf aan de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo.

Het tweede seizoen van Genius wordt wederom geproduceerd door Ron Howard en Ken Biller. De nieuwe reeks zal ergens in 2018 in première gaan op National Geographic.