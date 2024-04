Anthracite S01E01-02: Franse folkhorror in de Alpen Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

De dochter van een vermiste journalist gaat decennia na zijn verdwijning op zoek naar de waarheid in skioord met duistere geheimen.

In 1994 worden in het skioord Levionna in Zuid-Frankrijk twaalf lijken aangetroffen op het terrein van sekteleider Caleb Johansson. De doden lijken onderdeel van een soort ritueel. Johansson, die ogenschijnlijk zijn volgelingen opdracht heeft gegeven tot zelfmoord, overleeft de catastrofe.

Hacker Ida (Noémie Schmidt) zoekt Johansson (Stefano Cassetti) jaren later op. Haar vader deed onderzoek naar de sekte en verdween op mysterieuze wijze. En aangezien Ida een topspeurder is die soms maar minuten nodig heeft om grote dilemma's met haar computer op te lossen, komt ze al snel terecht in de psychiatrische inrichting waar de sekteleider al decennia vastzit. Daar verschijnt ze met de door haar ontvoerde Jaro (Hatik) aan haar zijde. Lang (en iets te toevallig) verhaal kort: Jaro’s moeder had iets te maken met de sekte en de Parijzenaar is enkele dagen eerder noodgedwongen in het skioord komen wonen.

Hij moet Ida helpen haar vader te vinden, terwijl hij ondertussen ook nog eens ruzie heeft met zijn vriendin, met wie hij een dochter heeft. Jaro is namelijk veroordeeld vanwege drugshandel en door de rechter Parijs uitgezet. Dus gaat hij in Levionna aan de slag in een skiwinkel, totdat Ida op zijn pad verschijnt. En al snel passeren allerlei andere angstwekkende zaken de revue. Iets met een ‘zwarte maagd’. Zo verandert Anthracite al in de tweede aflevering van een thriller in een folkhorrorreeks, met dorpelingen die zich als mythische figuren verkleden tijdens een soort oogstfeest.

True Detective meets Midsommar zou je kunnen zeggen. Maar dan beduidend minder origineel. Hoewel de eerste twee hypnotiserende afleveringen wél naar meer smaken.