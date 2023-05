Anime Cowboy Bebop wordt live-action serie • Nieuws • 07-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na het succes van de Japanse anime uit de jaren negentig, is er een live-action adaptatie van Cowboy Bebop in de maak.

De Amerikaanse versie wordt geschreven door Chris Yost, de scenarist van Thor: The Dark World. Eind oktober verschijnt de eveneens door hem geschreven derde Thor-film getiteld Ragnarok in de bioscoop. Yost begon zijn carrière met het schrijven voor animatieseries gebaseerd op stripboeken, waarna hij de overstap maakte naar het schrijven van films. Cowboy Bebop volgt Spike Spiegel en zijn premiejagers (oftewel Cowboys), die samen jacht maken op de gevaarlijkste criminelen in het universum. De originele reeks van de sciencefiction western bestond uit in totaal 26 afleveringen, die tussen 1998 en 1999 te zien waren op de Japanse televisie. De serie werd later ook erg populair bij het westerse publiek en is in Nederland momenteel in zijn geheel te zien op Netflix.

Onlangs kreeg het Japanse Ghost in the Shell nog een Amerikaanse bioscoop remake. Ook komt er later dit jaar een Amerikaanse live-action filmversie van Death Note naar Netflix.