Animal Kingdom S2 heeft nieuwe trailer

Ellen Barkin (Sea of Love) leidt een criminele familie in Animal Kingdom. Bekijk de trailer voor het tweede seizoen.

Barkin geeft in de serie gestalte aan Janine ‘Smurf’ Cody, die nadat haar dochter overlijdt aan een overdosis, besluit om haar 17-jarige kleinzoon Josh (Finn Cole) in huis te nemen. Josh maakt kennis met zijn criminele ooms, die in het tweede seizoen beginnen te twijfelen of hun moeder wel de juiste leider is. Een van de ooms wordt gespeeld door Shawn Hatosy, die hier herenigde met showrunner Jonathan Lisco, met wie hij eerder werkte aan het politiedrama Southland. Animal Kingdom is gebaseerd op de gelijknamige misdaadfilm van David Michoud (wiens nieuwe film binnenkort in première gaat op Netflix), waarin de Barkin-rol gespeeld werd door Jacki Weaver. De tv-versie speelt zich echter niet af in het Australische Melbourne, maar in een surfplaatsje in Californië.