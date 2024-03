Aníkúlápó: Rise of the Spectre S01E01: nauwelijks serieus te nemen Netflix , Serie , Recensie • 01-03-2024 • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Nigeriaanse mysteriereeks over een man die wordt opgewekt uit de dood oogt bij vlagen lachwekkend.

Een zwarte wolk raast over een Nigeriaans dorpje. Even later lijkt een overleden man erdoor te zijn getroffen. De wolk blijkt ontstaan door een soort magische feniks, die de man weer tot leven heeft gewekt. Hij blijkt Saro (Kunle Remi) te heten, het personage dat eerder te zien was in Aníkúlápó (2022). De hoofdpersoon wil weer terug naar (een soort) hemelpoort, maar krijgt aldaar van een wijsgeer te horen dat hij geen toegang krijgt. Saro blijkt namelijk ook al dan niet per abuis twintig dode mensen tot leven te hebben gewekt en is nu een 'schuldenaar'. Hij kan dit verhelpen door zijn ‘slachtoffers’ weer te doden.

Maar Saro is geen moordenaar. En dus draait Aníkúlápó: Rise of the Spectre onder meer om de mouw die Remi’s personage aan het dilemma moet passen. Regisseur Kunle Afolayan laat in knullige flashbacks zien hoe Saro’s leven er eerder uitzag. Nu is hij als een soort geest op aarde: hij kan met iedereen praten, maar mensen lopen ook zo door hem heen. Alsof hij zich tussen de wereld van de levenden en de doden bevindt. Dit alles wordt in de film gelardeerd met clichématige geluidsbanden en gekunstelde computereffecten. De serie is een Nollywoodproductie, en in Nollywood (het Nigeriaanse Hollywood) ligt de nadruk vaak op bombast en niet per se op diepgang.

© Netflix

Pijnlijk is dat sommige scènes simpelweg lachwekkend ogen, zoals wanneer Saro bij de hemelpoort staat. De poortbewaker zou er juist plechtstatig uit moeten zien – maar de beste man lijkt het slachtoffer van een verkleedpartij. Je kan Aníkúlápó: Rise of the Spectre in die zin nauwelijks serieus nemen.