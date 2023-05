Angst regeert in nieuwe trailer voor The Mist • Nieuws • 06-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Later deze maand debuteert bij Spike de verfilming van The Mist, gebaseerd op het boek van Stephen King.

The Mist werd in 2007 al eens verfilmd door Frank Darabont (The Shawshank Redemption, The Green Mile), maar deze tv-versie is afkomstig van de Deense regisseur Christian Torpe (Rita). Het verhaal speelt zich af in een klein stadje, dat te maken krijgt met een vreselijke misdaad. Terwijl de inwoners allemaal op hun eigen manier reageren, trekt er een vreemde mist door de straten, waarin allerlei monsters met zich schuilhouden. De angst die ontstaat zorgt er vervolgens voor dat de mensen elkaar niet langer vertrouwen. Frances Conroy (Six Feet Under) is te zien als de extreem religieuze Natalie en verder zijn er rollen voor Alyssa Sutherland (Vikings) en Isiah Whitlock Jr. (Clay “sheeeeee-it” Davis in The Wire).

Het eerste seizoen van The Mist bestaat uit tien afleveringen. De eerste daarvan gaat op 22 juni in première bij Spike. Onlangs werd van Stephen King ook Mr. Mercedez verfilmd.