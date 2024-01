Angela Black: Britse thrillerserie gaat in februari van start op VRT 1

De Britse thrillerserie Angela Black is vanaf vrijdag 2 februari te zien op VRT 1: elke week wordt er een dubbele aflevering van de zesdelige reeks uitgezonden. Joanne Froggatt speelt de titelrol als een moeder van twee kinderen die gelukkig getrouwd lijkt met Olivier (Michiel Huisman). Haar geluk is echter maar schijn: in werkelijkheid is Olivier erg gewelddadig en manipulatief. Op een dag lijkt Angela ineens een uitweg aangeboden te krijgen: een privédetective (Samuel Adewunmi) die door Olivier ingehuurd zou zijn claimt haar te willen helpen en doet schokkende onthullingen. Angela Black werd geschreven door Harry en Jack Williams, bekend van misdaadseries als The Missing, Baptiste en The Widow. De complete reeks is ook te zien op NPO Plus.