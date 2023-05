Andy Samberg neemt wielersport op de hak in miniserie voor HBO • Nieuws • 16-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na 7 Days in Hell maken Andy Samberg en Murray Miller opnieuw een mockumentary voor HBO. En na het tennis moet nu de wielersport eraan geloven. Het project gaat Tour de Pharmacy heten en zal de dopingschandalen uit de wielerwereld belachelijk maken.

Waar 7 Days in Hell nog een tv-film was, wordt Tour de Pharmacy volgens TVLine een heuse miniserie. Samberg en Daveed Diggs (net klaar op Broadway met de musical Hamilton) zullen in de serie te zien zijn als twee van de wielrenners. De cast bestaat verder nog uit onder meer Will Forte ( The Last Man on Earth ), Julia Ormond ( First Knight) , Dolph Lundgren ( Rocky IV ), John Cena ( Trainwreck ) en Mike Tyson ( The Hangover ).

Net als 7 Days in Hell wordt ook Tour de Pharmacy op papier gezet door Miller zelf. Hij schreef eerder voor onder meer de tekenfilmserie King of the Hill en de HBO’s Girls. De regie is in handen van Jake Szymanski, tevens de maker van de SNL Digital Shorts waarin Samberg acteerde tijdens zijn Saturday Night Live -jaren. Hieronder zie je Samberg met Kit Harington ( Game of Thrones ) in de trailer voor 7 Days in Hell.