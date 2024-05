The Atypical Family S01E01: smakeloze Zuid-Koreaanse satire

Wanneer Bok Gwi-joo (Jang Ki-yong) probeert een einde aan zijn leven te maken, wordt hij gered door de mysterieuze Do Da-hae (Chun Woo-hee). Bok blijkt onderdeel te zijn van een puissant rijk gezin en Do is de nieuwe masseuse van zijn moeder Man-heum (Go Doo-shim). Dat is vast geen toeval. Niettemin lijdt Gwi-joo door toedoen van de dood van zijn echtgenote aan een depressie. Door die gemoedstoestand heeft hij ook zijn superkracht, het reizen door de tijd, verloren. Ook zijn andere familieleden moeten het zonder hun bovennatuurlijke talenten doen.

Man-heum kan dankzij een ernstige vorm van insomnia niet meer in de toekomst kijken en het jongere zusje van Gwi-joo, Dong-hee (Claudia Kim), kan niet meer vliegen. Dat laatste is een nogal potsierlijke gewaarwording: Dong-hee lijdt namelijk aan obesitas, en dat is de reden waarom ze niet meer kan opstijgen. Acteur en model Claudia Kim heeft zich voor deze rol in een fatsuit gehesen. Scenarist Kang Eun-kyung bedacht bijpassende grapjes, zoals wanneer een knoopje van Dong-hee's strak zittende blouse spontaan losspringt en in het luchtledige wordt gekatapulteerd. Ronduit smakeloos. Wat een bespiegeling moet zijn over het leven in de moderne tijd, waarin de mens wordt geteisterd door slapeloosheid, vetzucht en depressie, mondt in deze serie uit in krachteloze satire.