American Vandal: satire op het true crime-genre

Netflix neemt de documentaires uit het true crime-genre op de hak met American Vandal.

De streamingdienst was eerder zelf verantwoordelijk voor een aantal serieuze varianten, zoals Making A Murderer en The Keepers . American Vandal speelt zich af op en nabij een middelbare school, waar 27 auto’s beklad blijken te zijn met obscene tekeningen van het mannelijke geslachtsdeel. Student Dylan Maxwell (Jimmy Tatro uit 22 Jump Street) wordt uiteindelijk aangewezen als de dader, maar een jonge documentairemaker vermoedt dat hij best wel eens onschuldig zou kunnen zijn. De serie werd bedacht door Tony Yacenda (bekend van de website CollegeHumor) en Dan Perrault (bekend van de webserie Honest Trailers ). Dan Lagana (eerder verantwoordelijk voor de MTV-serie Zach Stone is Gonna Be Famous met Bo Burnham) werd door de twee aangesteld als showrunner.