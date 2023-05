American Playboy: The Hugh Hefner Story E1: alleen kijken voor de interviews • Amazon , Recensie • 09-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Docu-drama over de oprichter van Playboy blijft hangen in egotripperij.

‘This is my story, or at least how I remember it’, horen we de acteur die Hugh Hefner speelt in het begin van de eerste aflevering zeggen. Als je je verder bedenkt dat dit docu-drama voor een groot deel op geld en input van Hughs familie en vrienden draait, dan zal het je niet verbazen dat het eerste beeld dat geschetst wordt nogal positief gekleurd is. Hugh zweeft ergens tussen de nieuwe Messias en een sluikse rebel. Hij zou er volgens de makers met zijn tijdschrift Playboy voor gezorgd hebben dat sociale taboes werden doorbroken en onderdrukten een stem kregen.

Maar, waarschuwt Hugh, terwijl hij zich opzichtig in een slachtofferrol manoeuvreert om wat drama toe te voegen, zijn leven was niet alleen maar rijkdom, feestjes en mooie vrouwen. Er waren namelijk veel mensen die hem te grazen wilden nemen. De FBI, media, voormalige werknemers, religieuze bewegingen, allemaal hebben ze een poging gedaan om hem tegen te werken. Later in de serie zal daar ongetwijfeld uitvoerig op worden ingegaan, maar in de eerste aflevering wordt ingezoomd op Hugh en zijn eerste liefde Millie. Het was die vrouw die de eerste scheurtjes aanbracht in zijn geloof in monogamie. Samen met een groeiende onvrede over de hypocriete maatschappij in de jaren 50 was het de basis voor het tijdschrift Playboy.

Via archiefbeelden, pratende hoofden en gefictionaliseerde tussenfragmenten, met acteur Matt Whelan als een jonge Hugh, wordt van deze beginjaren een beeld geschetst. De geacteerde stukjes zijn bijna mooi door hun potsierlijkheid. Melodramatische muziek en het gebruik van slow motion proberen op gekunstelde wijze een gevoel van grootsheid op te wekken, terwijl het acteerwerk vooral uit moeilijk kijken bestaat. Ironisch genoeg zijn daardoor de interviews het interessantst aan deze Playboy-productie. Zoon Cooper en dochter Christie, beide nauw betrokken bij het besturen van het imperium, spreken open over hun vader, wat Hugh een stuk menselijker maakt. Aan het woord komen verder Millie, oude vrienden en figuren als Bill Maher en Jesse Jackson. Ze hebben met zijn allen uiteraard vooral veel goeds te vertellen. De inmiddels 91-jarige Hefner is zelf alleen te zien in interviews van ruim 25 jaar geleden. In die fragmenten is hij verfrissend openhartig. Daarom is het extra jammer dat er geen recenter materiaal is om het beeld van hem als mens wat realistischer te maken.



