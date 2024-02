American Conspiracy: The Octopus Murders S01E01-02: Reagan, computersystemen en spionage Netflix , Documentaire , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 341 keer bekeken • bewaren

Documentairemaker Zachary Treitz heropent een geheimzinnige complotzaak in true-crime-serie over de merkwaardige dood van een journalist in 1991.

In het door de gebroeders Duplass (Wild, Wild Country, 2018) geproduceerde en door documentairemaker Zachary Treitz geregisseerde American Conspiracy: The Octopus Murders is niets, zoals de titel al doet vermoeden, wat het lijkt. Het verhaal begint bij Danny Casolaro, een journalist die in 1991 op 44-jarige leeftijd dood wordt aangetroffen in een hotel in de Amerikaanse staat West Virginia. Zijn polsen zijn doorgesneden, maar zijn familie vermoedt al snel dat er sprake is van moord. Zo’n 20 jaar later begint fotojournalist Christian Hensen, nadat hij op de zaak stuit, research te doen – die zoektocht staat centraal in deze vierdelige reeks.

In het kort stuitte Casolaro begin jaren 90 op een complot. Dat begint bij een Amerikaans computerbedrijf (INSLAW) dat een ingewikkeld softwareprogramma (PROMIS) ontwikkelt waarmee criminele zaken kunnen worden gearchiveerd en getraceerd. Dit bedrijf wordt volgens Casolaro moedwillig door de Amerikaanse overheid naar een faillissement geleid en PROMIS wordt door overheidsagenten gestolen en vervolgens gebruikt om andere landen mee te bespioneren. Dat heeft weer iets te maken met de Iran-crisis van 1980 en het aantreden van president Ronald Reagan. Zo leidt het een in American Conspiracy: The Octopus Murders telkens tot het ander.

Met vernuft vult Treitz de ene na de andere denkbeeldige octopustentakel met vertakkingen waar de namen van politici, spionnen en techneuten op verschijnen. Dat hele uitkristalliseren kost echter nogal wat tijd (in de tweede aflevering gaat hij diep in op Reagan), waardoor het soms lijkt alsof de serie, misschien wel net als Hansen en voor hem Casolaro, voor even het doel uit het oog verliest. Going down the rabbit hole, wordt dat ook wel genoemd. Niettemin is Casolaro’s werk, en zijn mysterieuze dood, zonder twijfel een documentairereeks waard. Dat blijkt al in de eerste vijftien minuten. Het valt, zoals gewoonlijk, alleen te benieuwen of het speurwerk ditmaal wél ergens toe leidt.