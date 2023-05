Amazon trakteert op gratis afleveringen

In verband met Vaderdag zal Amazon dit weekend een aantal afleveringen van The Grand Tour en Le Mans gratis beschikbaar stellen.

Van vrijdag 16 juni tot en met zondag 18 juni kunnen autoliefhebbers namelijk kosteloos de tweedelige Namibië-special van The Grand Tour bekijken. Ook de eerste twee afleveringen van de nieuwe documentaireserie Le Mans: Racing is Everything worden dan tijdelijk gratis beschikbaar gesteld. The Grand Tour met Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May beleefde vorig jaar de meest succesvolle première van alle Amazon Originals tot nu toe. Het tweede seizoen van het automagazine verschijnt later dit jaar en ook een derde seizoen is al zeker. Dit weekend vindt in Frankrijk ook de 24-uurs-race van Le Mans plaats en daarom kun je drie dagen lang eveneens gratis kijken naar de eerste twee afleveringen van de documentaireserie over het evenement. Bekijk hier alvast de trailer voor Le Mans: Racing is Everything.