Amazon stopt met The Last Tycoon

The Last Tycoon met Matt Bomer en Kelsey Grammer is na een seizoen ten einde gekomen.

Amazon heeft besloten om geen tweede reeks te bestellen van de historische dramaserie, gebaseerd op het allerlaatste (en ook postuum gepubliceerde) boek van F. Scott Fitzgerald. The Last Tycoon speelt zich af in de jaren 30 en draait om de clashes tussen de briljante filmproducent Monroe Stahr (Bomer) en zijn mentor / studiobaas Pat Brady (Grammer). Het verhaal werd in de jaren 70 al eens bewerkt tot speelfilm, toen met Robert De Niro in de rol van Stahr en Robert Mitchum in de rol van Brady. De tv-adaptatie van The Last Tycoon is afkomstig van scenarist Billy Ray, die ooit een Oscarnominatie ontving voor Captain Phillips. De stopzetting volgt vlak na de bekendmaking dat Amazon ook een einde maakt aan het eveneens Fitzgerald-gerelateerde Z: The Beginning of Everything