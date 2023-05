Amazon schrapt serie van David O. Russell

Het titelloze project was afkomstig van regisseur David O. Russell, die eerder met De Niro werkte aan Silver Linings Playbook, American Hustle en Joy. Amazon had twee seizoenen van de serie besteld, waar een deal van 160 miljoen dollar mee gemoeid zou zijn. Een deel van de kosten zou betaald worden door The Weinstein Company. Amazon besloot echter om alle deals met het productiebedrijf stop te zetten, vanwege het grootschalige schandaal rond oprichter Harvey Weinstein, die door talloze actrices werd beschuldigd van seksueel misbruik. Amazon had ook een tweede project dat (mede) gefinancierd zou worden door The Weinstein Company; het door Matthew Weiner ( Mad Men ) bedachte The Romanoffs . Deze serie was al in productie en zal nog wel doorgang vinden. Waarschijnlijk zal Amazon nu de volledige financiering zelf op zich nemen.