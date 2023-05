Amazon kondigt Black America aan

Na The Man in the High Castle verkent Amazon opnieuw een alternatieve tijdlijn met Black America.

Het drama is afkomstig van producenten Will Packer (Straight Outta Compton) en Aaron McGruder (The Boondocks). Het verhaal speelt zich af in een wereld, waarin de Afrikaanse slaven in Amerika na de afschaffing van de slavernij ter compensatie de macht hebben gekregen over de staten Louisiana, Mississippi en Alabama. Daardoor is in het zuiden de soevereine natie New Colonia ontstaan. New Colonia onderhoudt al anderhalve eeuw een moeizame relatie met de Verenigde Staten, waar het uiteindelijk steeds slechter gaat. Black America was een jaar lang in alle stilte in ontwikkeling bij Amazon, maar met de controverse rond HBO’s Confederate , vonden de makers het tijd om iedereen op de hoogte te brengen.