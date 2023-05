Amazon bestelt The Underground Railroad van Barry Jenkins

The Underground Railroad van Barry Jenkins (Moonlight) gaat naar Amazon. De regisseur zal het boek verfilmen als miniserie.

The Underground Railroad wordt door Jenkins gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Colson Whitehead. Het slavernijdrama laat geschiedenis en fantasie in elkaar overlopen; wanneer de jonge Cora vlucht van haar katoenplantage en op zoek gaat naar de bekende activistenbeweging Underground Railroad, ontdekt ze een daadwerkelijke spoorweg onder de grond, waarmee slaven naar betere plekken getransporteerd worden. 'Het boek gaat op een respectvolle manier om met de historie van onze natie en geeft er tegelijkertijd een originele draai aan,’ vertelt Jenkins. 'Om de grandeur van het verhaal ook op televisie te behouden zijn moedige en innovatieve geesten nodig en ik ben blij dat we die bij Amazon hebben gevonden.' De regisseur maakte onlangs met Moonlight zijn eerste avondvullende speelfilm. Het drama won drie Oscars , waaronder die voor de Beste Film.