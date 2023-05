Amazon bestelt compleet seizoen van Hanna

De tv-versie van de speelfilm Hanna gaat naar Amazon. De VOD-dienst heeft inmiddels een eerste seizoen besteld.

In het origineel van Joe Wright (Atonement) uit 2011 werd de titelrol gespeeld door Saoirse Ronan (Brooklyn). In de film is te zien hoe een voormalige C.I.A.-agent (Eric Bana) zijn vijftienjarige dochter (Ronan) fysiek en mentaal klaarstoomt voor een keiharde strijd tegen zijn oude baas (Cate Blanchett). Welke acteurs de rollen overnemen in de tv-incarantie is nog niet bekend. De film werd destijds op papier gezet door David Farr, die onlangs veel succes had met zijn tv-adaptatie van de door John Le Carre geschreven thriller The Night Manager . Farr zal terugkeren voor de serie en de scripts van Hanna voor zijn rekening nemen. Ook Marty Adelstein, producent van de film, is bij de Amazon-versie betrokken.