Alledaagse waardigheid: documentaire in oktober te zien bij de NPO

Op donderdag 19 oktober is de documentaire Alledaagse waardigheid te zien op NPO 2. De film schetst een portret van antiracisme-pionier Philomena Essed (hoogleraar Critical Race, Gender and Leadership Studies), die veertig jaar geleden Alledaags racisme – het eerste boek over racisme in het ‘tolerante’ Nederland - uitbracht. Met prominente figuren als Gloria Wekker, Marion Bloem, prinses Irene en Anja Meulenbelt, en met een nieuwe generatie activisten, onderzoekt Alledaagse waardigheid de betekenis van het werk van Essed. Waarom is antiracisme zo onmisbaar voor het bevorderen van een inclusieve samenleving? En uit welk hout moet je gesneden zijn om dit thema als vrouwelijke wetenschapper en pionier aan te snijden en daar decennialang mee door te gaan? De documentaire werd geregisseerd door Ida Does (Nieuw licht).