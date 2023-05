Alle 3Lab programma's op een rij: welke moet je zien! • TV • 12-08-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Verschillende programma’s, van documentaires tot muziekprogramma’s, krijgen onder de naam 3Lab de kans om zich te bewijzen.

Maandag 14 augustus

Het beest in Klaas

NPO 3, 20:10 uur

Cabaretier Klaas van Eerden duikt in de dierenwereld om hun talenten te ontdekken. Kan de mens een dier als de roofvogel evenaren in snelheid, in zintuigelijke waarneming of in het vermogen om te kunnen vliegen?

Naakt

NPO 3, 20:55 uur

Kunstenaar Frank E. Hollywood en presentatrice Nienke de la Rive Box gaan naar een wereldstad om een moderne versie te maken van een historisch naaktportret dat daar ooit gemaakt is. Ook onderzoeken ze hoe vrij jongeren tegenwoordig omgaan met het tonen van hun naakte lichaam.

Achter de schermen

NPO 3, 21:30 uur

In dit sketchprogramma geeft de maker een kijkje achter de schermen, waarin getoond wordt hoe de eindredacteur onderwerpen bedenkt, gemaakte sketches bekijkt en monteert. In dit proces verloopt niet alles even vlekkeloos.

Yung Doc: De eierlanders

NPO 3, 21:40 uur

Portret van IJburg in Amsterdam, de snelst groeiende nieuwbouwwijk in Nederland. Filmmaker Phi Nguyen werpt middels persoonlijke getuigenissen van oorspronkelijke bewoners een blik op een donkere periode uit de Nederlandse geschiedenis.

Dinsdag 15 augustus

Phil & Pascal veroveren de wereld

NPO 3, 20:10 uur

De twee autistische vrienden en pretparkfanaten Phil (36) en Pascal (30) trekken de wereld over op zoek naar de hoogste, steilste, langste achtbanen. In hun zoektocht komen ze in aanraking met bijzondere plekken en mensen.

Iris onderzoekt: Gemengde relaties

NPO 3, 20:45 uur

Programmamaker en columniste Iris van Lunenburg, geboren op Haïti en opgegroeid in Emmen, onderzoekt wat voor plaats gemengd daten heeft in Nederland. Waar komt haar voorkeur voor de witte Nederlander vandaan? En wat voor rol spelen integratie en acceptatie hierbij? Om hierachter te komen spreekt Van Lunenburg met verschillende mensen over gemengde relaties.

Douwe’s Living Room ft. Michiel Romeyn

NPO 3, 21:40 uur

Absurdistisch muziekprogramma waarin singer-songwriter Douwe Bob de band De Staat en zanger Danny Vera ontvangt. Acteur Michiel Romeyn speelt een studiomanager die weinig kennis van muzikaal talent heeft en die worstelt met familieproblemen: een combinatie van muziek en satire.

Woensdag 16 augustus

Broederliefde

NPO 3, 20:10 uur

De rapgroep Broederliefde keert in dit realityprogramma terug naar de Rotterdamse wijk Spangen, waar de bandleden vandaan komen. Ze schieten de minderbedeelde inwoners van de wijk te hulp, door binnen 48 uur een actieplan ten uitvoer te brengen om het leven van de buurt een stukje beter te maken.

Couscous & baklava

NPO 3, 21:00 uur

Stand-upcomedians van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Nederlandse oorsprong duiken in de wereld van de multiculturele samenleving. Welke vooroordelen zijn er over de verschillende culturen in de multi-etnische gemeenschap in Nederland?

Vrienden van de Bijlmer

NPO 3, 21.25 uur

Rapper en trotse Bijlmer-bewoner Gikkels, geboren als Gideon Everduim (1984), laat zien wat de Amsterdamse wijk voor hem betekent. Samen met EO-presentator Johan Eikelboom verkent de rapper de wijk om te laten zien wat leven in de Bijlmer inhoudt.

Fresku Teemong Show

NPO 3, 22:00 uur

Hiphop-artiest Fresku en regisseur Teemong laten zich uit over onderwerpen als het vluchtelingenvraagstuk, de graaicultuur en de Zwarte Piet-discussie. De beelden zijn gemonteerd door Teemong, die als regisseur al vele muziekvideo’s en korte films heeft gemaakt binnen de hiphopcultuur.

Zondag 20 augustus

Zalig zijn de onwetenden

NPO3, 23:30 uu r

Film over Lola, een 26-jarige vrouw die woont en werk op een rondreizend theaterfestival. Wanneer ze de blinde trompettist Christiaan ontmoet, raakt ze volledig in de ban zijn zintuiglijke bestaan.