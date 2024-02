All Creatures Great and Small: historische dramaserie krijgt vijfde en zesde seizoen

Het historische drama All Creatues Great and Small is verlengd door zender PBS: er wordt momenteel gewerkt aan een vijfde en een zesde seizoen. Elk seizoen bestaat uit zes nieuwe afleveringen en een kerstspecial. All Creatures Great and Small volgt de belevenissen van de jonge dierenarts James Herriot (Nicholas Ralph), die vanuit het stadse Glasgow verhuist naar het dorp Darrowby, waar hij komt te werken voor de eigenzinnige Siegfried Farnon (Samuel West). De verlenging van de serie ging gepaard met het nieuws dat Callum Woodhouse in het vijfde seizoen terugkeert als Tristan Farnon - de broer van Siegfried - nadat het personage ontbrak in het vierde seizoen. Daarnaast keren ook Anna Madeley (Mrs. Hall), Rachel Shenton (Helen Herriot), James Anthony-Rose (Richard Carmody) en Patricia Hodge (Mrs. Pumphrey) terug. All Creatures Great and Small, dat werd gebaseerd op de semi-biografische boeken van dierenarts James Alfred Wight, is in Nederland te zien bij de NPO en bij BBC First.