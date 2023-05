Alexis Bledel vast castlid van The Handmaid’s Tale

Alexis Bledel keert terug voor het tweede seizoen van The Handmaid’s Tale en krijgt deze keer een groter aandeel.

In het eerste seizoen had Bledel nog een gastrol, maar voor het tweede seizoen wordt ze gepromoveerd tot een vast castlid. The Handmaid’s Tale volgt de vrouwen van de totalitaire maatschappij Gilead. Na verschillende rampen en een dalend geboortecijfer, hebben de mannelijke machthebbers daar alle rechten van het andere geslacht afgenomen. Elisabeth Moss (net gecast in de miniserie Fever ) speelt één van de laatste nog vruchtbare vrouwen en werkt als bediende in het huishouden van Joseph Fiennes. Bledel gaf in de eerste reeks gestalte aan één van haar collega’s. Voor haar casting in de duistere dramaserie van Hulu was de actrice vooral bekend van haar rol in het meer lichtvoetige Gilmore Girls