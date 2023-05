Alan Ball maakt nieuw familiedrama voor HBO • Nieuws • 01-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De maker van Six Feet Under en True Blood keert terug naar HBO. Alan Ball zal voor de zender een nieuw familiedrama maken. Volgens The Hollywood Reporter tekende hij een tweejarig contract bij HBO, om ook in de toekomst nog meer series te ontwikkelen.

Een cast is er nog niet, maar er werd al wel een omschrijving van het nog titelloze project vrijgegeven. De serie speelt zich af in het heden en volgt een multiraciale familie. De man is filosofiedocent en zijn echtgenote verdient de kost als advocate. Het koppel heeft één biologische zoon en drie geadopteerde kinderen uit respectievelijk Somalië, Vietnam en Colombia. Het gezin lijkt in eerste instantie perfect, maar hun verborgen frictie wordt groter wanneer één van de kinderen dingen begint te zien die voor anderen onzichtbaar blijven.

Het door Ball bedachte Six Feet Under staat bekend als één van de beste dramaseries ooit gemaakt. In vijf jaar tijd wist de show drie keer een Golden Globe te winnen. Na het eindigen van Six Feet Under creëerde hij voor HBO het eveneens succesvolle vampierdrama True Blood , dat momenteel wordt bewerkt tot musical. Recentelijk was Ball – die zelf als scenarist een Oscar won voor de film American Beauty – producent van de serie Banshee op Cinemax.