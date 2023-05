Aftiteling: de Colorist

Op de aftiteling staan exotische vaklui. Best Boys en Script Girls, Gaffers en Grips, Producers en Directors. We beschrijven hun werk. Deel 7: de Colorist.

De colorist is één van de mensen – naast de regisseur, director of photography en production designer – die de look van een serie of film bepalen. De colorist doet de color grading: het manipuleren van de kleuren, de helderheid en het contrast van het beeld, ook wel color timing of color correction genoemd. Je kunt er belabberde opnames mee verbeteren maar grading is veel meer dan dat want het creatieve gebruik van kleur kan scènes maken en breken. Breaking Bad – over Walter White en Jesse Pink man – was een goed voorbeeld van het belang van color grading voor sfeer en verhaal. Emoties, personen en situaties hadden in Breaking Bad eigen kleurcodes en colorist Tom Sartori zat vijf seizoenen lang achter de knoppen. Het intense geel van de woestijnen van New Mexico is zijn verdienste, net als de krankzinnig contrasterende kleuren van het interieur van Los Pollos Hermanos en het schreeuwende paars van de kleren en spullen van Marie. Het palet van oogstrelende scènes als deze is door Sartori opgekrikt tot een niveau dat er tijdens de opnames niet was.