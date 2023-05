Adam Sandler te zien in Kevin Can Wait

Adam Sandler krijgt een gastrol in Kevin Can Wait. Hij geeft gestalte aan de voormalige partner van het door Kevin James gespeelde titelpersonage.

In de aflevering wordt de gepensioneerde agent Kevin (James) jaloers op de relatie die zijn voormalige collega (Sandler) heeft met zijn nieuwe partner (Chris Weidman). Sandler en James maakten al talloze films samen, waaronder I Now Pronounce You Chuck and Larry, Pixels en de Grown Ups-serie. Sandler had tevens ooit een gastrol in King of Queens, de vorige sitcom waar James de hoofdrol in speelde. CBS bestelde onlangs meer afleveringen van het eerst seizoen van Kevin Can Wait , waardoor het totale aantal nu op 22 komt te staan. Wel verandert er iets achter de schermen; showrunner Bruce Helford – tevens één van de bedenkers van de serie – heeft na een meningsverschil met James besloten om op te stappen en wordt vervangen door tv-veteraan Rob Long (Cheers).