Acteur Roger Moore (89) overleden

Roger Moore is op 89-jarige leeftijd overleden na een korte strijd tegen kanker. Dat maakte zijn familie bekend via Twitter.

Moore was vooral bekend als James Bond. In 1973 volgde hij Sean Connery, die alsnog was teruggehaald voor Diamonds Are Forever uit 1971, dan toch op als de Britse spion in Live and Let Die. Vervolgens was hij te zien in The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983) en A View to a Kill (1985). Met zeven films is hij nog altijd recordhouder als het gaat om officiële optredens als Bond. Moore had ook veel succes op televisie. Eind jaren vijftig brak hij door met de avonturenserie Ivanhoe en vervolgens was hij te zien in series als The Alaskans en Maverick. Zijn grootste tv-succes beleefde hij als de charmante dief Simon Templar in The Saint, gevolgd door ook nog een hoofdrol in The Persuaders!.

Na zijn tijd als Bond zette Moore het acteren op een wat lager pitje en werden zijn rollen steeds schaarser. Wel zette hij zich nog jarenlang in als ambassadeur van UNICEF.