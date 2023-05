Achter de schermen bij derde seizoen Fargo

Ewan McGregor vertelt waarom zijn personages ruzie maken in een eerste blik achter de schermen bij de nieuwe reeks Fargo.

De Schotse acteur speelt in het derde seizoen van de misdaadserie een dubbelrol. Hij is te zien als Emmit, een succesvolle zakenman die in Minnesota bekend staat als de Parking Lot King, en geeft gestalte aan diens broer Ray, een reclasseringsambtenaar wiens leven totaal mislukt is. Emmit wordt bijgestaan door zijn vriend en zakenpartner Sy Feltz (Michael Stuhlbarg), terwijl Ray hulp krijgt van zijn criminele vriendin Nikki Swango (Mary Elizabeth Winstead). In het filmpje komt ook Carrie Coon ( The Leftovers ) aan het woord. Zij geeft gestalte aan de politiechef van Eden Valley, de plek waar het derde seizoen zich afspeelt. De blik achter de schermen onthult ook één van haar collega’s genaamd Winnie Lopez, gespeeld door Olivia Sandoval.