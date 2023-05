Achter de schermen bij Dear White People • Nieuws • 28-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vanaf vandaag kun je bij Netflix kijken naar Dear White People. De makers vertellen alvast wat ze met de serie willen bereiken.

In de tv-versie van gelijknamige film is Logan Browning te zien als presentatrice van een lokale radioshow voor studenten genaamd Dear White People, waarin raciale kwesties op satirische wijze benaderd worden. De titel van de serie zorgde al snel voor een boel ophef, (inclusief mensen die dreigden hun Netflix-abonnement op te zeggen), waar de makers via het personage van Browning eigenlijk al op reageren, want ook zij krijgt te maken met bellers die de titel van haar radioshow niet vinden kunnen. De filmversie van Dear White People werd geschreven en geregisseerd door Justin Simien, die ook voor de tv-adaptatie weer verschillende afleveringen voor zijn rekening nam.

Ondanks de ophef over (vooral de titel van) de serie, zijn de eerst reacties vanuit de pers op Dear White People uiterst positief. Alle afleveringen verschijnen 28 april op Netflix.