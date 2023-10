Absolute Beginners S01E01: nieuwsgierig makende Poolse coming-of-age-reeks Netflix , Serie , Recensie • 25-10-2023 • leestijd 2 minuten • 205 keer bekeken • bewaren

In nieuwsgierig makende serie is te zien hoe een autistische jonge vrouw in een Pools kustoord een film maakt met haar goede vriend, op wie ze verliefd is.

Jongelingen Lena (Martyna Byczkowska) en Niko (Bartlomiej Deklewa) spenderen de zomer aan de Poolse kust. Daar hebben ze het plan opgevat om een film te maken. Met die film willen ze graag auditie doen bij de filmacademie. Het is een historisch verhaal en Lena en Niko spelen elkaars lovers. In het echt zijn ze al enige tijd bevriend, maar de relatie is altijd platonisch gebleven. De plot van Absolute Beginners (Absolutni Debiutanci) wordt door de makers omschreven als: hoe de dynamiek tussen twee aspirant-filmmakers ineens verandert wanneer plots een jonge atleet komt opdagen. Daarvan zijn in de openingsaflevering al vlagen te zien.

De suggestie wordt gewekt dat Lena en Niko verliefd worden op de jongeman. In de eerste aflevering is te zien hoe Lena verliefd is op Niko – maar Niko wil de relatie graag op een vriendschappelijk niveau houden. Is hij homoseksueel? Of bi? Lena probeert seks met Niko te hebben door een expliciete seksscène in de film te introduceren (‘het is geen porno, het is een revolutie'). Maar dat ziet Niko logischerwijs niet zitten. Ondertussen introduceren scenaristen Nina Lewandowska en Kamila Tarabura een keur aan andere, veelal jonge, personages. In het kustoord waar de serie zich afspeelt wordt in de zomer namelijk ook veel gefeest.

© Robert Palka / Netflix

Een belangrijk detail, gezien ook Lena’s suggestie voor de seksscène, is dat de hoofdpersoon autistisch is. Dat is ook te zien wanneer ze tijdens een scène op het strand een grote groep jongeren sommeert om elders te gaan liggen: zien ze niet dat zij bezig is met een film? Lena’s onvermogen om helder te communiceren geeft weer een extra lading aan dit nieuwsgierig makende coming-of-age-verhaal. Buiten kijf staat dat de pilotaflevering smaakt naar meer.

Absolute Beginners S01, vanaf woensdag 25 oktober 2023 in zijn geheel bij Netflix