A Nearly Normal Family: trailer voor Zweedse misdaadserie van Netflix

Netflix debuteerde de trailer voor het Zweedse misdaaddrama A Nearly Normal Family. De serie draait om de ogenschijnlijk doodnormale familie Sandell: priester Adam (Björn Bengtsson uit The Last Kingdom), advocate Ulrika (Lo Kauppi uit Modus), en hun 19-jarige dochter Stella (nieuwkomer Alexandra Karlsson Tyrefors). Hun perfect ogende leven wordt compleet overhoop gehaald als Stella beschuldigd wordt van moord en door de politie in hechtenis wordt genomen. Haar ouders zijn ten einde raad: ze hebben alles voor hun dochter over, maar vragen zich plots af hoe goed ze haar - en elkaar - daadwerkelijk kennen. A Nearly Normal Family is een zesdelige adaptatie van het gelijknamige boek van Mattias Edvarsson. Het script komt van Anna Platt (The Congregation) en Hans Jörnlind (Top Dog) en Per Hanefjord (Agent Hamilton) tekende voor de regie.