A Killer Paradox S01E01: kolderieke combinatie van genres Netflix , Serie , Recensie • 09-02-2024

Een student vermoordt door een ongelukkige samenkomst van omstandigheden een seriemoordenaar in bij vlagen geestige Zuid-Koreaanse thrillerreeks.

Lee Tang (Choi Woo-sik) is een beetje een doorsnee minkukel. Hij is recent ontslagen in het leger en heeft zich ingeschreven bij een universiteit maar studeert amper. Om de rekeningen te betalen werkt hij parttime bij een kruidenier. Het ontbreekt bij de begin-twintiger in die zin aan een toekomstperspectief. De rommel in zijn beduimelde slaapkamer spreekt boekdelen. Dit alles wordt nog erger wanneer Lee een beruchte seriemoordenaar vermoordt. Klinkt nogal kolderiek, maar dat is A Killer Paradox ook: een aardige combinatie van thriller en komedie. Niettemin raakt Lee op een avond, nadat hij de supermarkt heeft gesloten, in gevecht met een passant.

De passant heeft het op hem gemunt, en Lee, die eerder in zijn jeugd werd gepest, besluit ditmaal eens terug te vechten. Met succes. Maar als een dag later het lijk wordt gevonden en de politie een onderzoek instelt, dan verschijnt de student al snel op de radar van rechercheur Jang Nan-gam (Son Suk-ku). Dat levert direct interessante scènes op. Vooral omdat Jangs intuïtie klopt, maar ook omdat hij de enige agent is die Lee verdenkt. Logisch ook: Lee oogt zachtmoedig, als een sul. En ook het onderzoek helpt niet mee. Wanneer Jang camerabeelden bekijkt van Lee in de winkel, dan kruipt er op een belangrijk moment net een kakkerlak over de lens.

Zodoende ontaardt A Killer Paradox (Sarinja-ng-Nangam) al snel in een kat-en-muisspel. Jang denkt beet te hebben; Lee moet legitieme argumenten verzinnen om te kunnen vluchten uit de kluwen van de rechercheur. Erg interessante televisie levert deze constellatie niet per se op. Maar het is wel knap hoe de makers een serieus onderwerp op een luchtige, komische manier benaderen.