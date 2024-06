A Family Affair: Zac Efron én Nicole Kidman zijn leuk samen

Acteur Zac Efron speelt in A Family Affair een filmster – misschien wel een parodie van zichzelf. Chris Cole (Efron) vertolkt eigenlijk alleen hoofdrollen in filmfranchises. Hij omschrijft zijn nieuwste project als Die Hard meets Miracle on 34th Street met een vleugje Speed. Cole vindt zichzelf nogal wat en de wereld, en zijn assistent Zara (Joey King), mag dat weten. Zara is de dochter van de bekende schrijver Brooke Harwood (Nicole Kidman) en de rest van de film laat zich wel raden: de oude(re), welbespraakte romancier raakt in de ban van de jonge(re) filmster.