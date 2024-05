A Family Affair: trailer voor Netflix-film met Nicole Kidman

Nicole Kidman maakte de laatste jaren talloze uitstapjes naar televisie (The Undoing, Lioness, Expats), maar was nog nooit te zien in een Netflix-productie. Daar komt binnenkort verandering in met A Family Affair, waarin ze te zien is met Zac Efron (die eerder met haar acteerde in de film The Paperboy) en Joey King (The Kissing Booth). In de romkom wordt Zara (King) geconfronteerd met de onverwachte romance tussen haar moeder (Kidman) en haar oude baas - en Hollywoodster - Chris (Efron). Dit leidt tot ongemakkelijke situaties waarin ze alle drie moeten omgaan met de complexiteit van liefde, seks en identiteit. De regie was in handen van Richard LaGravenese, bekend van Beautiful Creatures en P.S. I Love You. A Family Affair is niet de enige Netflix-productie waarin Kidman te zien zal zijn: de actrice werkt momenteel ook met regisseur Susanne Bier (The Undoing) aan de op Netflix te verschijnen mysterie-serie The Perfect Couple.