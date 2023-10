A Deadly Invitation: flauwige knipoog naar Cluedo Netflix , Film , Recensie • 06-10-2023 • leestijd 2 minuten • 131 keer bekeken • bewaren

Mexicaanse thriller, over een feestje georganiseerd door een miljonair, verzandt al snel in clichés.

Hoeveel moordmysteries op een onbewoond eiland kan een mens verdragen? Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022) was onmiskenbaar een vrolijk feestje, maar waar filmmaker Rian Johnson in die onderhoudende thriller naarstig speelt met clichés uit het genre, houdt de Mexicaanse filmmaker J.M Cravioto het in A Deadly Invitation (Invitación a un Asesinato) bij een aaneenschakeling van flauwigheden. In het begin van Cravioto’s film is, zoals gewoonlijk in dit soort films, te zien hoe een keur aan personages een uitnodiging ontvangt voor een bijzondere bijeenkomst. Miljonair Olivia (Maribel Verdú) heeft een partijtje georganiseerd in haar villa.

Daar aangekomen worden de gasten naar een jacht gedirigeerd waar het feest zal worden voortgezet. Natuurlijk volgt er een speech waarin Olivia uiteenzet dat veel van de gasten elkaar niet kunnen luchten – en in sommige gevallen zelfs dood willen zien. Want de miljonair ontpopt zich als een schaker, die al zetten vooruit heeft gedacht, met een overduidelijk einddoel in gedachten. Als ze onverwachts overlijdt (is het een moord?) dan blijkt dat geen obstakel voor de rest van haar geheime plan. Haar halfzus Agatha (Regina Blandón) neemt de taak op zich om dit alles te onderzoeken, en ook is er iets met een schietpartij.

Zoals verwacht vallen tegen het einde van de film alle puzzelstukjes op hun plek. In de voice-over zet Agatha, die ook een podcast presenteert (want dat doen mensen die geïnteresseerd zijn in misdaad kennelijk), de feiten nog eens op een rij. Wat aan het einde vooral opvalt is wat een verschil er eigenlijk is tussen Johnsons ingenieuze en speelse film en dit Mexicaanse broddelwerk.

