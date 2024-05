Beautiful Rebel: weinig boeiende biopic over Italiaanse rockster Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Ralph Palka / Netflix

Het leven van zangeres Gianna Nannini, die eind jaren zeventig doorbrak, oogt in drama niet erg enerverend.

Beautiful Rebel is een generiek ogende biopic over een vastberaden muzikant. De rebel uit de titel slaat op de Italiaanse rockster Gianna Nannini die in haar thuisland in 1979 doorbrak met de hit America. Je zou kunnen zeggen dat het predicaat ‘rebel’ misschien ietwat misplaatst is. Ja, Nannini (in de film vertolkt door actrice Letizia Toni) trekt zich niets aan van haar vader die haar rok te kort vindt en het ontwerp van haar lp vulgair. En als danseressen zich tijdens een optreden bij haar op het podium moeten voegen, dan tekent ze bezwaar aan – dat vindt ze te frivool en te weinig rock-’n-roll.

Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Nannini’s muziek überhaupt niet erg innovatief is. En dat rebellie en pophits niet per se goed samengaan – uitzonderingen daargelaten; zie bijvoorbeeld The Sex Pistols. Het grootste probleem is daarentegen dat Beautiful Rebel qua vorm de kijker geenszins uitdaagt. Het vintage kleurenpalet zie je tegenwoordig in bijna elke door streamingdiensten geproduceerde historische film; in de montage gebeurt weinig verfrissends. Alleen Toni is goed gecast; met haar naturelle voorkomen oogt ze oprecht als een knipoog naar Nannini.

© Ralph Palka / Netflix

Een ander euvel: tijdens een scène wordt Nannini gevraagd of ze niet beroemd wil worden. Hoewel ze op die vraag geen eenduidig antwoord geeft, lijkt dat wel haar vurige missie. De rebellie is in die zin een façade. De recente documentairereeks over Jon Bon Jovi liet bovendien al zien: muzikanten die vooral beroemd willen worden zijn vaak niet zo boeiend. Dat is bij Nannini helaas ook het geval.