Thijs Römer over zijn baan als creative director van RTL Drama

In gesprek met Thijs Römer, over zijn werk als creative director van RTL.

Een mediaberichtje uit mei van dit jaar: Erland Galjaard, de baas van RTL, had Thijs Römer aangesteld als creative director van RTL Drama. Dat is een nieuwe productietak, waarmee RTL ook eigen dramaseries gaat produceren, om niet alles aan vrije producenten als TALPA of Endemol uit te besteden. Galjaard vond dat het tijd werd het talent binnen RTL ook maar eens te gaan benutten. Er waren ook al een paar brainstormsessies geweest, meldde Galjaard in een blog, waarin de goede ideeën over tafel vlogen en de slechte ideeën snoeihard naar de prullenbak werden verwezen. Ook Halina Reijn deed mee aan die sessies en ging scripts schrijven, een andere meedenker was de producente van Moordvrouw, Ingrid Remeijssen.

Het eerste resultaat van RTL Drama is al even te zien op RTL’s VOD-kanaal, ­Videoland en nu ook op RTL 5: de spannende, speedy en grappige serie Weemoedt. De serie is geregisseerd door de creative director Thijs Römer zelf. Hij speelt ook de hoofdrol. En schreef het scenario. Dat gebaseerd is op zijn eigen roman. Een nogal overrompelend debuut, kortom.

Weemoedt gaat over een opgefokte artiestenmanager, Job Weemoedt, een player in de Nederlandse showbusiness, die zijn succes en geslaagde leventje langzaam door zijn vingers ziet glippen.

Om te kijken hoe de vlag erbij hangt bij RTL Drama spreken we Römer in een café in de Amsterdamse binnenstad. Eigenlijk hadden we hem willen interviewen in zijn kantoor op het Mediapark, dat wij ons groot en wit voorstelden, inclusief een secretaresse. Maar dat kantoor blijkt hij niet te hebben: ‘We hebben wel een kantoor, in Amsterdam, van daaruit maakten we Weemoedt. Maar dat gebruiken we niet meer, want we zijn al een tijdje niet in productie.’

Hoe zit het dan met de nieuwe series van RTL Drama, die moeten toch óók uit de grond getrokken worden? Römer: ‘Voor RTL is het ook nog een beetje uitzoeken hoe we dit precies gaan doen. Het is mijn werk om af en toe een paar goede ideeën te hebben. Aan het begin van de zomer heb ik een tweejarenplan ingeleverd, en dacht ik op een gegeven moment wel: “krijg ik nog wat te horen, jullie willen toch óók door?” Maar dat wordt nu wel steeds duidelijker. Ik bied plannetjes en ideetjes aan. “Goh, zou dit wat kunnen zijn?” sms ik dan. “Ja, misschien wel!” En dan ga ik het uitwerken. Haal ik er iemand bij en gaan we fantaseren. Dat vind ik eigenlijk het leukst, om zo’n eerste idee uit te broeden. Door de plek waar ik nu zit, hoef ik niet met dat idee te gaan leuren bij allerlei producenten.’

Römer is er vrolijk onder. Zijn eerste ervaring als

acteur/scenarioschrijver/regisseur/romanschrijver/producent van Weemoedt was intens, maar leuk. ‘Een draaidag is al lang, als je je dan ook nog als regisseur moet voorbereiden, als acteur je tekst moet leren en als producent moet zorgen dat bijvoorbeeld de locaties kloppen, zijn dat veel taakjes in één. Dus dat was weinig slapen. Maar wat ik heel erg fijn vond, was dat ik de mensen mocht uitzoeken met wie we de serie gingen maken. Zowel vóór de camera als erachter. Was leuk om die puzzel te maken: die cameraman past goed bij die gaffer die het licht doet, en die past weer goed bij die geluidsman – zodoende het team samenstellen. Ook weer stressvol, omdat allerlei mensen dan weer niet blijken te kunnen en je de hele puzzel weer opnieuw moet gaan leggen.’

‘Als acteur zit je toch in een luxepositie. Je draait een serie, je wordt ‘s ochtends opgehaald, ze vragen of je wat wilt ontbijten, je krijgt je pakje aangereikt. Je wordt eigenlijk behandeld als een mentaal wat minderbegaafd persoon die niks zelf kan. Wat in het geval van sommige acteurs ook absoluut waar is, hahaha! Als je klaar bent, wordt de make-up van je gezicht gehaald en kan je weer door met je acteursleventje. Acteurs werken meestal ook maar drie, vier dagen in de week. Het is een halve baan. Een luxe, halve baan.’

Römer legt uit wat het ideale werkklimaat is als een serie onder zijn supervisie wordt gemaakt. ‘Ik wil dat iedereen binnen zijn specialisme of discipline de vrijheid krijgt om alles uit z’n talent te halen. In mijn beleving komen daar de mooiste dingen uit voort. En het is aan mij om daarvoor de kaders te creëren. Dat merk ik ook in de appgroep van Weemoedt, dat iedereen zich daar heel content over voelt.’

Als buitenstaander zou je kunnen denken dat het een risico is dat de eerste serie die je produceert zo’n beetje helemaal om jezelf draait. Maar zo ziet Römer het niet. Althans, het is niet zijn eerste reflex om er zo naar te kijken: ‘Pas als ik in een interview zit, zoals nu, denk ik: Ja, ach, dat is wel een risico. Toen ik hoorde dat RTL zelf drama ging produceren, vond ik dat hartstikke leuk. Wat goed, dacht ik. En toen vroegen ze of ik er wat meer betrokken bij wilde zijn. Dan moest Weemoedt maar de eerste serie zijn die we gingen maken – geen probleem. Bij mij begint alles altijd vanuit enthousiasme. Omdat ik het verhaal zo graag wil vertellen.’

Waarom dit verhaal?

‘Ik vind de showbizzwereld leuk omdat het die lichte kant heeft – succes, roem, aandacht, geld, alles waar je maar van droomt – en aan de andere kant de vergane glorie en de mislukkingen. En die kunnen heel snel op elkaar volgen. Ik hou van die uitersten. Met goede en slechte smaak heb ik dat ook. Mijn leven hangt aan elkaar van dingen die héél ordinair zijn, tot héél diepzinnig en slim. En alles er tussenin. Hebben we allemaal wel, toch? In de wereld van Job Weemoedt is dat net zo.’

De wereld van de showbizz, zoals die in Weemoedt wordt getoond, is tamelijk krankzinnig. Lijkt een karikatuur.

‘Die wereld is in het echt al een totale karikatuur. Dat hebben we eerder af moeten zwakken in de serie.’

De toekomst van RTL Drama. Wordt er hard gewerkt? Zijn er plannen? Hoe gaat het er allemaal uitzien? Welke series kunnen we verwachten? En hoeveel?

‘Ik hoop dat we de komende jaren een paar mooie series kunnen maken. We zijn al bezig met de volgende, die wordt geschreven. En we zijn bezig met de rechten van een boek…’

Is Halina Reijn er nog bij betrokken, zoals Erland Galjaard aankondigde?

‘Nou, eh ja…’

Zij zit ook in de appgroep?

‘Ja!’

RTL Drama lijkt vooralsnog meer een appgroep dan een echte afdeling.

‘Hahahaha, ja, inderdaad! Maar hé, waar heb je een kantoor voor nodig? Dan moet je er nog gaan zitten ook! Ik zou niet weten wat ik er de hele dag door moest doen.’

Er is dus een actieve appgroep waarin ideeën worden uitgewisseld, er staan twee series in de steigers en er is een kantoor dat momenteel niet gebruikt wordt.

‘Precies! Natuurlijk zit er wel een plan achter. Maar vaak werkt het ook andersom, hè? In het werkzame leven worden dingen vaak gepresenteerd alsof ze zijn ontstaan vanuit een logisch, gestructureerd proces. Maar dat is totale onzin! Zelfs het reilen en zeilen van een bedrijf als Shell opereert vanuit chaos. En daar zitten allemaal mensen die dik betaald worden hoe de zaken zullen verlopen. Maar zo werkt het niet in het leven, en dat is nou juist ook het leuke! Het is niet gestructureerd, hoe hard je daar ook je best voor zou doen. Beheersbaarheid is een illusie. Ondertussen kan je in de chaos en losheid heel hard werken om iets moois tot stand te laten komen. Chaos is er toch. Iets dat heel succesvol lijkt, kan zomaar tussen je vingers door glippen.’

Zijn er eisen gesteld, moeten er targets gehaald worden, een vastgesteld aantal series geproduceerd?

‘Nee. Leuke baan hè?’

Wordt er wel salaris betaald?

‘Ja! En ik doe ook allerlei dingen! Maar het is gewoon zoeken. Kijk, hadden ze nou al twaalf jaar drama gemaakt, dan stap je in een bepaalde structuur, die dicteert hoe je werkt. Maar dat is niet zo. Ze hebben het ook nog maar net bedacht, en misschien vragen ze zich wel elke dag af waarom ze in godsnaam zelf drama zijn gaan maken. Maar zo kunnen ze het tenminste op hun eigen manier doen. Plus: er zitten steeds minder mensen tussen de opdrachtgever en het eindresultaat. Dat is prettig.’

Het is, kunnen we concluderen, een originele en losse manier van werken bij RTL Drama. We zijn erg nieuwsgierig wat het de komende jaren op gaat leveren. Daar is Thijs Römer zelf óók erg nieuwsgierig naar.

‘En het is toch ook wel fijn om dat niet precies te weten. Als je dat van tevoren allemaal gaat bedenken, stelt het toch alleen maar teleur.

Wat hoop je voor Weemoedt?

‘Het is een serie die je, als je ’m leuk vindt, ook echt léuk vindt. Ik hoop dat de serie echt fans gaat krijgen. En ik hoop dat we een tweede seizoen gaan maken. We eindigen in elk geval met een lekkere, ordinaire cliffhanger.’

RTL 5, 2 januari, 21:30 uur.