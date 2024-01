3 Body Problem: trailer voor Netflix-serie van Game of Thrones-makers

Netflix onthulde de trailer voor 3 Body Problem, dat afkomstig is van scenaristen David Benioff en D.B. Weiss, wiens vorige serie Game of Thrones een groot succes was op HBO. Het scifi-drama is gebaseerd op het boek van de Chinese auteur Liu Cixin en laat zien hoe een noodlottige beslissing van een jonge vrouw in het China van de jaren zestig door tijd en ruimte weerklinkt op een groep wetenschappers in het heden. Als de wetten van de natuur zich voor hun ogen ontrafelen, komen vijf oud-collega's (met onder anderen Jess Hong en Benedict Wong) weer bij elkaar om de grootste bedreiging in de geschiedenis van de mensheid het hoofd te bieden. In de cast zien we tevens Game of Thrones-acteurs John Bradley, Jonathan Pryce en Liam Cunningham.