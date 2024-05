3 Body Problem: scifi-serie van Netflix krijgt een tweede seizoen

Netflix heeft een tweede seizoen van 3 Body Problem aangekondigd. De vod-dienst onthulde tijdens een presentatie in New York dat er 'nieuwe afleveringen' in de maak zijn, al is nog niet bekend hoeveel dat er zijn en wanneer ze verschijnen. Het tweede seizoen zal in ieder geval weer ontwikkeld worden door Game of Thrones-duo David Benioff en D.B. Weiss en Alexander Woo (The Terror). Het drietal liet in een gezamenlijk statement weten verheugd te zijn dat ze 'het verhaal naar zijn epische conclusie mogen brengen'. Dat zou kunnen betekenen dat de serie met het tweede seizoen ook ten einde komt, hoewel Netflix zelf echter nog toevoegde dat 'het aantal seizoenen en het aantal afleveringen pas op een latere datum bekendgemaakt zal worden'. 3 Body Problem is een tv-bewerking van de boekentrilogie van de Chinese auteur Cixin Liu. De scifi-serie volgt een aantal wetenschappers die samen met een detective en een geheimzinnige organisatie een kosmisch mysterie moeten zien te ontrafelen.