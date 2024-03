3 Body Problem S01E01-02: ambitieuze boekverfilming rammelt nog maar intrigeert Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

© Ed Miller / Netflix

David Benioff en D.B. Weiss, de mannen achter Game of Thrones, bewerkten, aangevuld door scenarist Alexander Woo, een complexe sciencefictionroman, met vooralsnog een wisselend resultaat.

Scenaristen David Benioff en D.B. Weiss braken in 2011 door met Game of Thrones: een televisieverfilming van de A Song of Ice and Fire-boekenreeks van George R.R. Martin. Die boeken werden lange tijd, vanwege de complexiteit van de verhalen, beschouwd als onverfilmbaar. Tóch slaagden Benioff en Weiss erin. Althans, totdat de boeken op waren en ze in de laatste seizoenen zelf een slot moesten bedenken. Toen ging het flink mis. Dan zou je denken: misschien is het raadzaam om voor je volgende passieproject iets anders, iets overzichtelijkers, te kiezen. Maar Benioff en Weiss zijn ambitieus.

Samen met scenarist Alexander Woo (een van de showrunners van The Terror) bewerkten ze het gelauwerde The Three-Body Problem van de Chinese auteur Liu Cixin. Dat boek speelt zich af tijdens de hoogtij van de Chinese dictator Mao Zedong en in het heden, en draait om een zoektocht naar buitenaards leven, en de wijze waarop de aardbewoners daarmee omgaan. De plot begint bij Ye Wenji (in het verleden gespeeld door Zine Tseng; in het heden door Rosalind Chao): tijdens de Culturele Revolutie in de jaren 60 is Wenji getuige van de moord op haar vader door communisten die hem, hij is astrofysicus, betichten van charlatanerie. Het komt er, even gechargeerd, op neer dat de hoogleraar niet wil tegenspreken dat er mogelijk iets leeft in de hemel.

© Ed Miller / Netflix

Dat vinden de communisten niet prettig; dat zou namelijk ook de suggestie van een god kunnen zijn, en die bestaat niet in hun ideologie. Nadat ze Wenji’s vader vermoorden wordt de jonge vrouw opgepakt en gedetineerd in een heropvoedingskamp in Mongolië, totdat de machthebbers doorhebben dat ze haar talent, ze was de beste leerling van haar vader, ook op een andere manier kunnen inzetten. Wenji wordt ingehuurd voor een geheim overheidsprogramma. In het heden introduceren de makers tegelijkertijd een rechercheur (Benedict Wong speelt Da Shi) die een merkwaardige reeks van zelfmoorden onderzoekt. Prominente wetenschappers hebben zich van het leven beroofd. Een groep vakgenoten (rollen van onder meer Jovan Adepo, Eiza González en John Bradley uit Game of Thrones) die bivakkeert aan de universiteit van Oxford raakt bij die zaak betrokken.

© Ed Miller / Netflix

Net als in Game of Thrones introduceren Benioff, Weiss en Woo in sneltreinvaart een keur aan personages. Die beklijven nog niet echt in de eerste twee afleveringen. Dat lijkt ook het grootste pijnpunt van 3 Body Problem; dat de personages nog niet volledig ontwikkeld ogen. Of dat ze vooralsnog te weinig tijd krijgen voor diepgang. Ook valt op dat de serie ten opzichte van het boek kiest voor een meer Angelsaksische invalshoek; het boek speelt zich goeddeels af vanuit Chinees perspectief, terwijl de makers van de serie ook kiezen voor westerse personages. Misschien is dat laatste wel gedaan onder druk van producenten die willen dat de reeks voor iedereen tot de verbeelding spreekt? 3 Body Problem kost naar verluidt namelijk zo’n 160 miljoen dollar.

© Ed Miller / Netflix

Buiten kijf staat dat de eerste twee afleveringen lang niet zo overweldigend aanvoelen als de opening van Game of Thrones destijds. Terwijl Benioff, Weiss en Woo de kijker wel intrigeren. Hopelijk weten ze in de rest van het seizoen de complexiteit van het boek iets trefzekerder te vertalen naar goede personages.