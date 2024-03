24 Hours with Gaspar: onnozele premisse Netflix , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Een rechercheur heeft nog 24 uur te leven en gaat op zoek naar zijn vermiste jeugdvriendin in matige Indonesische thriller.

In een film die draait om een personage dat binnen een bepaalde tijd een probleem moet oplossen werken flashbacks soms averechts. Dat is precies het geval in de Indonesische thriller 24 Hours with Gaspar (24 Jam Bersama Gaspar). Rechercheur Gaspar (Reza Rahadian) heeft al jaren een hartprobleem en het orgaan zal het volgens een arts binnen 24 uur begeven. Maar Gaspar heeft ook een missie: hij wil weten waar zijn ineens vermiste jeugdvriendin Kirana (Shofia Shireen speelt het personage in flashbacks) is. Fascinerend aan deze premisse is natuurlijk dat de hoofdpersoon niets meer te verliezen heeft – hij kan als het ware all-in gaan.

En dat doet Gaspar ook, hij oogt als een soort moderne revolverheld, gesitueerd in een dystopische wereld, waar mensenhandelaren als de onmiskenbare bad guy Wan Ali (Iswadi Pratama) vrij spel hebben. Sowieso oogt 24 Hours with Gaspar bij vlagen als een western. Hoewel de terugblikken op Gaspars jeugd weer zeer melodramatisch aanvoelen. Filmmaker Yosep Anggi Noen heeft duidelijk moeite om een stijl te kiezen, want de rest van de film oogt als een neo noir waarin de uren die Gaspar nog heeft steeds pontificaal in beeld komen te staan. Dat is een gimmick, maar ook simpelweg ook een rare vondst: Gaspars hart kan het toch ook al binnen een minuut begeven?

© Netflix

Scenarist Mohammad Irfan Ramly neemt in die zin een loopje met de realiteit. En de levenswijsheden die hij Gaspar toebedeelt zijn tenenkrommend, zoals ‘niets is meer gevaarlijk dan een verhaal waarin het goede het kwade kan verslaan’. De film had simpelweg beter gewerkt met een minder plechtstatig script en een regisseur die de moed heeft om de vette randjes ervanaf te snijden.