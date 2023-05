2 Broke Girls na zes seizoenen stopgezet • Nieuws • 15-05-2017 • leestijd 1 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

De sitcom van Kat Dennings en Beth Behrs stopt ermee. Zender CBS bestelt geen zevende seizoen van 2 Broke Girls.

Even leek het erop dat de serie van Michael Patrick King (Sex and the City) en comédienne Whitney Cummings (Whitney) in ieder geval nog een ingekort seizoen zou krijgen, maar ook dat idee is inmiddels geschrapt. Volgens de website TVLine bestaan er momenteel ook geen plannen om straks een nieuwe zender te zoeken voor de serie. In 2 Broke Girls waren Dennings en Behrs zes jaar lang te zien als Max en Caroline, twee serveersters met weinig geld die ervan dromen om een eigen bedrijfje te starten. Garrett Morris (The Jamie Foxx Show) en Jennifer Coolidge (American Pie) hadden bijrollen. De makers waren al in gesprek met Cher om haar in seizoen zeven een gastrol te laten spelen als de moeder van Max.

Eerder gaf CBS te kennen wel langer door te gaan met de sitcoms The Big Bang Theory en Mom. The Big Bang Theory krijgt daarbij ook een spin-off , gericht op een jonge Sheldon.