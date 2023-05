Thom Goderie over het sterkst groeiende LHBTI-merk van Europa: OUTtv • 29-07-2017 • leestijd 6 minuten • bewaren

Televisie maken met een vleugje gay. Of soms gewoon een flinke smak gay.

Is dat nou nodig, zo’n zender? Die vraag kregen ze bij OUTtv in de eerste jaren nogal eens. Nee, was dan altijd het antwoord, en meteen daarna: ‘…maar het is leuk en ons doel om indirect bij te dragen aan homo-emancipatie doormiddel van onze programmering.’ Want dat doet OUTtv, nu al bijna tien jaar. Televisie maken met een vleugje gay. Of soms gewoon een flinke smak gay. Maar het antwoord op die vraag is inmiddels veranderd. Ja, zo’n zender is nu nodig. ‘Juist nu, nu de rechten van de LHBTI-gemeenschap steeds meer onder druk komen te staan is het van belang dat wij er zijn. Het laat zien dat wij een onderdeel uitmaken van de maatschappij.’ Aldus Ian van der Putten (36) van OUTtv, voorheen regelmatig als presentator, tegenwoordig vooral achter de schermen, verantwoordelijk voor alle nieuwe zakelijke ontwikkelingen en internationale samenwerkingen.

Met soms wel anderhalf miljoen kijkers per maand in Nederland is OUTtv een van de best bekeken zenders uit het pluspakket. Deze maand zijn ze zender van de maand bij KPN en sinds kort is er een samenwerking met zender TLC. En OUTtv is de grens over gegaan – dit jaar is het zelfs het sterkst groeiende LHBTI-merk van Europa, met een bereik van miljoenen mensen via de tv-zenders (vijf miljoen huishoudens in Nederland, België, Zweden, Luxemburg en een deel van Duitsland), sociale media, nieuwsbrieven en evenementen. Dit jaar komen daar weer drie nieuwe landen bij. Van der Putten: ‘Na het homohuwelijk is homo-tv het nieuwe Nederlandse exportproduct.’

OUTtv begon allemaal bij Marc Putman (44) – oprichter en directeur van de zender – die bij een kabelmaatschappij werkte en verbaasd was dat er nog geen zender was voor de LHBTI-gemeenschap, waar hij ook toebehoort. Na twee jaar voorbereiding ging de zender in 2008 live. Nog niet helemaal zoals het zijn moest, maar het wás er. De jaren daarna groeide OUTtv uit tot dat wat het nu is. Een zender met gericht aangekochte programma’s, maar ook eigen producties. Bijvoorbeeld de zoektocht naar de beste gay barman van Nederland en reality soap ‘Buitengewoon Chiel’. Echt populair zijn de verslagen vanaf het Songfestival. En de kijkcijfers van de wekelijkse latenightshow van Eddy Keur – ‘Keur met Peren’ – waren zo goed dat deze een vervolg krijgt in het nieuwe seizoen. Aangekocht en enorm geliefd is het programma RuPaul’s Drag Race, een realityserie die gepresenteerd wordt door de bekende dragqueen RuPaul. Van der Putten: ‘OUTtv heeft het programma mede-geproduceerd en daarna de gelijknamige theatertour naar Europa gehaald. Dat was in twee maanden tijd overal uitverkocht – van Amsterdam tot aan Berlijn en van Stockholm tot aan Londen.’

Deze zomer maakt OUTtv het programma Summer Pride, waarbij verslag wordt gedaan van allerlei evenementen, zoals Prides in Utrecht, Frankfurt, Berlijn en Antwerpen en de Roze Zaterdag. Vandaag wordt er gefilmd bij theaterfestival De Parade, nu neergestreken in het Westbroekpark in Den Haag. Niet per se een gay evenement, maar een vleugje is er wel te vinden. Bij de show van Alex Klaasen en Henry van Loon bijvoorbeeld. Laatstgenoemde (hetero) is geëxcuseerd, Klaasen (homo) gaat voor de camera. Zie daar het vleugje. Van Loon kijkt nog even toe terwijl hij een sigaret rookt en loopt dan de verder lege circustent uit.

Presentator van dienst is Thom Goderie (26) en samen met Klaasen gaat hij zitten voor een vooral vrolijk gesprekje. De zin van het leven komt niet aan bod, wel de vraag hoe je iemand eigenlijk succes moet wensen. In ieder geval niet ‘succes!’, vindt Klaasen. Dan liever ‘break a leg’. Klaasen: ‘Of een arm, weet ik ’t.’ Zo dus; een paar minuten en het staat erop. Even later komt Klaasen nog even de tent uitgerend met de cd die bij de voorstelling hoort. Fotootje voor Instagram, een knuffel en door.

Zo gaat Goderie het terrein over, microfoon met paarse plopkap in de hand, marketingmanager Steven (31) en cameraman Emile (31) in zijn kielzog. Die lijkt wat zuinig uitgerust maar dat heeft alles te maken met de Gaypride in Frankfurt die tegelijkertijd plaatsvindt; daar zijn de grote camera’s van OUTtv naartoe. Geen probleem, zo lukt het ook.

Thom Goderie is een kind van de zender. Vijf jaar geleden werd hij Mister Gay Nederland. Die titel leverde hem een hoop op, bijvoorbeeld een vurige romance met Mister Mexico en later een bestendige relatie met Mister België, dik een jaar verkering inmiddels. Maar het bracht hem ook bij OUTtv, dat meteen presentatietalent zag in de Brabander.

Zie hem gaan op De Parade, en je snapt waarom. Charmant, goedlachs, kwistig met kwinkslagen en vooral: een geboren babbelaar. Alleen in het Engels gaat het stroever. ‘I have a hole in my sock, sorry for that,’ verontschuldigt hij zich bij de volgende stop – een duo dat een wat hoogdrempelige kunstvorm bedrijft: iets met moderne dans waarbij de schoenen van het publiek uit moeten en iedereen een koptelefoon op zijn hoofd krijgt. Na elke voorstelling moeten daar nieuwe batterijen in. ‘That’s a big klus everytime,’ stelt Goderie vast. Maar ook in het Engels lukt het hem: een vrolijk gesprek.

Meer de diepte in deed hij ook bij een programma dat hij eerder voor OUTtv maakte: Thom’s Warehouse. ‘Een droomprogramma om te maken,’ zegt Goderie. Zeker drie dagen op pad per gast, elke keer een rolmodel uit de homowereld. Van Frans Molenaar tot Carlo Boszhard – een soort Van der Vorst ziet sterren maar dan met dat vleugje gay. En met Thom Goderie dus, BN’er in wording, misschien is hij het eigenlijk al. Maar helemaal leven van de camera lukt nog niet. Twee dagen per week werkt hij nog in het familiebedrijf in Brabant, een firma in etiketten. Glamour in Nederland. Zelf lacht hij er het hardst om. Het is hem toch al niet om de rijkdom te doen. ‘Ik spaar geen geld, ik spaar mooie momenten. Oh, dat klinkt klef, hè? Maar ik vind het zó leuk om te doen allemaal.’

Vorig jaar deed Goderie mee aan het programma Queens of the jungle van SBS 6. Zelf omschrijft de zender dat als volgt: ‘In Queens of the ­jungle gaan acht jongens en meiden met een grote voorliefde voor luxe en blingbling drie weken lang op ontdekkingsreis.

Samen zoeken ze hun grenzen op tijdens een trektocht door de jungle. Hoe houden ze zich staande zonder hun vertrouwde crèmes, föhns en andere luxeproducten?’ Goderie: ‘Die jungle ging nog wel, alleen die ménsen. Maar toch: je maakt het allemaal maar mooi mee.’

Inmiddels is er een fles rosé op tafel gekomen want het moet wel leuk blijven. Bovendien zit de draaidag er al bijna op, dat laatste stand-upje kan nog wel met een glaasje achter de kiezen. Bij OUTtv voelt Goderie zich als een vis in het water. En ook cameraman Emile (31) voelt zich er thuis, al werkt hij er nog maar een paar maanden als vaste freelancer. Op zijn shirt staat ‘Some people are bi, get over it!’ Ja, dat slaat op hem zelf. Maar hij is verder niet zo van het opgeheven vingertje. ‘Het doel is niet geaccepteerd worden maar dat het accepteren niet eens een onderwerp is. Dat iedereen er gewoon mag zijn zoals hij is, zonder dat zoiets “accepteren” wordt genoemd. Maar OUTtv is geen COC. Natuurlijk dragen we als zender bij aan de acceptatie maar we zijn er ook gewoon om leuke programma’s te maken. Soms alleen ter vermaak, soms met een boodschap. Ik vind het heel goed dat OUTtv ook documentaires uitzendt die mensen aan het denken zetten. Maar ondertussen is het nooit om te shockeren. Bij programma’s als Spuiten en Slikken is dat wel vaak het doel heb ik het idee, of in ieder geval het middel.’

2017 is tot nu een goed maar druk jaar voor OUTtv. Het merk werd nog eens flink opgefrist – nieuw logo, nieuwe look – met als doel om een nog bredere doelgroep aan te spreken. Internationaal groeit het door en dus kijkt men er naar de toekomst. Die toekomst waarin kijkers zelf bepalen wanneer ze iets willen zien en steeds minder op vaste tijden voor de televisie zitten. Van der Putten: ‘Op die behoefte willen we graag inspelen en dus komen we met een nieuwe dienst. Maar die dienst van OUTtv zal anders zijn dan wat mensen nu gewend zijn van bijvoorbeeld Netflix. Wij voegen een laag social interactivity toe, waarbij kijkers op een andere manier met elkaar in contact kunnen komen.’ Wordt vervolgd.

Een zonnige toekomst dus, eentje om een glas rosé op te heffen. Maar voor vandaag zit het erop voor team OUTtv. Men vertrekt. Cameraman Emile naar de voorstelling van Alex Klaasen, marketing manager Steven naar huis, naar zijn vriend. En Thom Goderie naar Scheveningen, feestje, iets met kaviaar. ‘Leuk toch? Hee, maar zet hem op hè, leuke vent!’

