13 Reasons Why krijgt waarschuwing vooraf

Netflix voegt een extra waarschuwing toe aan de eerste aflevering van 13 Reasons Why, zodat kijkers weten wat ze te wachten staat.

De serie is de meest besproken show van dit moment , maar kreeg ook kritiek. 13 Reasons Why draait om de zelfmoord van Hannah (Katherine Langford) en veel psychologen en docenten vinden dat de serie een te romantisch beeld schetst van suïcidaal gedrag onder tieners en dat jongeren die al worstelen met depressies er beter niet naar kunnen kijken. Netflix voegt nu een extra waarschuwing toe aan de eerste aflevering. Daarnaast worden de waarschuwingen die al te vinden waren voor de meest schokkende afleveringen nog eens aangedikt. Op Netflix is tevens een half uur durende discussie over 13 Reasons Why te bekijken, waarin de makers en acteurs met experts in gesprek gaan over alle beladen onderwerpen die in de serie aan bod komen.