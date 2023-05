13 Reasons Why krijgt tweede seizoen

De meest besproken serie van dit moment krijgt een vervolg. Het tweede seizoen van 13 Reasons Why is officieel door Netflix aangekondigd.

De tweede reeks bestaat uit 13 nieuwe afleveringen en gaat in 2018 in première. Volgens de VOD-dienst zal het nieuwe seizoen de nasleep van de zelfmoord van Hannah (Katherine Langford) verkennen en laten zien hoe alle personages zich daarvan proberen te herstellen. 13 Reasons Why was gebaseerd op een boek en (net als bij bijvoorbeeld Big Little Lies ) is het oorspronkelijke verhaal nu helemaal verteld. Daarom wordt het vervolg speciaal voor televisie ontwikkeld. Brian Yorkey, verantwoordelijk voor de adaptatie van het boek, keert terug als showrunner. Yorkey hintte al naar het feit dat ook Langford in het tweede seizoen weer te zien zal zijn. Verder treedt Selena Gomez nogmaals aan als producent.