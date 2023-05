12 Monkeys na vierde seizoen ten einde • Nieuws • 18-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Nog voor de première van de derde reeks, kondigt zender Syfy aan dat 12 Monkeys straks ook een vierde seizoen krijgt, waarmee de serie zal worden afgesloten.

De tv-serie 12 Monkeys is gebaseerd op de gelijknamige film van Terry Gilliam, die op zijn beurt weer was gebaseerd op de Franse (korte) film La Jetée. Op televisie wordt de Bruce Willis-rol gespeeld door Aaron Stanford, die vanuit de toekomst naar het verleden reist om de uitbraak van een dodelijke plaag te voorkomen. Hij wordt bijgestaan door de viroloog Cassandra Railly, gespeeld door Amanda Schull. Het derde seizoen heeft een gastrol voor Back to the Future -acteur Christopher Lloyd. Hij zal gestalte geven aan Zelmon Shaw, een charismatische maar dodelijke cultleider, die in de post-apocalyptische wereld zieltjes probeert te winnen voor de ‘Army of the 12 Monkeys’ sekte. Syfy kondigde tevens aan dat de 10 afleveringen van het derde seizoen in Amerika binnen slechts 3 (!) dagen worden uitgezonden. Op vrijdag 19 mei zijn de eerste 4 aan de beurt, gevolgd door nog eens 3 op zaterdag en nog eens 3 op zondag.

Het vierde seizoen van 12 Monkeys zal wederom bestaan uit 10 afleveringen. Het eerste seizoen van de serie is momenteel in Nederland te bekijken op Netflix. Lees ook onze recensie van het tweede seizoen