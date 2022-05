De Huur is Te Duur: Mariame verlaagde haar huur met 700 euro per maand

Mariame (21) kwam via een Huurteam erachter dat ze 700 euro per maand te veel betaalde. 'Toen het winter werd, begon ik te merken dat de woning niet goed geïsoleerd was. Ook hadden we een lekkage in de woonkamer.' De nachten waren het ergst: 'Dan werd je bibberend wakker en moest je een warme douche nemen.' Erg kwalijk, vertelt ze: 'Voor de prijs die ik betaalde verwachtte ik gewoon een goede woning.'