Bemiddelingskosten en andere onterechte kosten: hoe zit dat?

Hoe vaak komt dit voor? Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat er vaak onterechte kosten worden gevraagd, meldt Kassa eind vorig jaar. Zo zou ruim 32 procent van 575 respondenten contract- of administratiekosten worden gevraagd, terwijl dit helemaal niet mag. Dit geldt ook voor sleutelgeld (20 procent), verhuurkosten (19 procent), inschrijfkosten (19 procent), een waarborgsom van drie keer de huur (13 procent) en bemiddelingskosten (12 procent).

Huurders hebben soms te maken met verhuurders en bemiddelaars die onterechte kosten rekenen. Wat kun je daartegen doen als huurder? Elsje de Bie, advocaat bij Hielkema & co advocaten, legt het uit BOOS .

Wat zijn die zogenaamde foute kosten die verhuurders kunnen vragen?

‘Je hebt het begrip aanhuurkosten, wat verhuurders vaak vragen. Synoniemen zijn ook administratiekosten, contractkosten en sleutelgeld’, legt advocaat De Bie uit in BOOS: ‘Dat zijn bedragen die verhuurders weleens rekenen voor vaak alledaagse zaken die met de verhuur te maken hebben. Dat mag eigenlijk niet.’

Wat kun je daartegen doen?

'Je kunt het beste je verhuurder aanschrijven’, legt De Bie uit. 'Dat je dit niet in rekening mag brengen en je het terug moet krijgen. Als dat niet werkt, kun je je het beste tot een jurist wenden om te kijken of je het op die manier terug kunt krijgen, en in het ergste geval moet je naar de rechter om aanspraak te kunnen maken op het bedrag.'

Volgens haar zou je als huurders ervoor kunnen kiezen om je gezamenlijk tot een advocaat of jurist te wenden: 'Dat scheelt ook in de kosten. Dan hoef je maar een keer de proceskosten te betalen.'

Wat zijn de juridische gevolgen voor de verhuurder?

'Dat de verhuurder de kosten die ten onrechte betaald zijn terug moet betalen', legt ze uit. 'Als de huurders de rechtszaak winnen, dan zou de verhuurder ook hun proceskosten terug moeten betalen. Als de verhuurder wordt veroordeeld om iets terug te betalen en besluit om dat niet te doen, dan kan de huurder een afspraak van de rechter in handen krijgen en die naar een deurwaarder sturen. De deurwaarder kan dan de uitspraak ten uitvoer leggen. Bijvoorbeeld beslag leggen op rekeningen of op andere zaken. Met zo'n vonnis in de hand staat de huurder wel sterk.'

Modelbrief

Onterechte contractkosten zijn tot vijf jaar nadat ze zijn gemaakt terug te vorderen. Met behulp van bijvoorbeeld deze modelbrief van de Woonbond.

Bemiddelingskosten

Volgens de Woonbond brengen ook huurmakelaars - bemiddelaars - vaak onterecht bemiddelingskosten in rekening. Die bemiddelingskosten noemen ze ook weleens contractkosten, kosten huurder of inschrijfkosten. Huurmakelaars, die voor verhuurders werken, mogen geen kosten bij jou als huurder in rekening brengen.

Heb jij dergelijke kosten betaald? De Woonbond heeft een check ontwikkeld waarbij je kunt kijken wanneer je bemiddelingskosten terug kunt claimen. Zie hier.

